Сумма ущерба превысила 32 тысячи рублей

Сумма ущерба превысила 32 тысячи рублейВ Юрьев-Польском районе 23-летнего местного жителя обвиняют в краже ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Летом прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от 26-летней жительницы одного из сёл. Она рассказала, что у нее украли золотые украшения. Сумма ущерба превысила 32 тысячи рублей.Правоохранители установили, что к хищению причастен сожитель девушки. Злоумышленник, пользуясь доверием, несколько раз воровал ювелирные изделия, которые впоследствии сдавал в ломбард.Материалы уголовного дела переданы в суд.