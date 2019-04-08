При личном досмотре были обнаружены и изъяты два спрессованных куска с веществом растительного происхождения...

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино совместно с ОБ ППСП МУ МВД РФ "Люберецкое" задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в хранении наркотического средства-гашиша.В результате оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции на улице Генерала Кузнецова задержали 33-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты два спрессованных куска с веществом растительного происхождения, которое, согласно результатам исследования, является наркотическим средством, массой около 100 граммов.По данному факту следствием Отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18