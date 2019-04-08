Прокуратура выявила множество нарушений

Прокуратура выявила множество нарушенийПрокуратура совместно с сотрудниками МЧС провела проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в в одной из женских тюрем Владимирской области.Специалисты ведомства выявили множество нарушений требований пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью заключенных, посетителей и работников учреждения. Так, например, ряд помещений не оборудовали автоматической системой пожарной сигнализации и системой управления и оповещения при эвакуации. Где-то пожарная сигнализация оказалась, но была в неисправном состоянии. В тюрьме были захламлены пути эвакуации.В адрес начальника исправительного учреждения внесли представление. Однако повторная проверка показала, что в тюрьме устранили не все нарушения. Спецпрокурор обратился в Судогодский районный суд.