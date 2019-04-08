Около 100 человек за первые полчаса панихиды пришли проститься с актером. Корреспондент Дни.Ру присутствует на траурной церемонии.

Около 100 человек за первые полчаса панихиды пришли проститься с актером. Корреспондент "Дни.Ру" присутствует на траурной церемонии.Гроб с телом всенародно любимого актера выставлен в Большом зале Дома кино. Алексей Булдаков здесь не раз бывал на премьера, фестивалях, творческих встречах. В фойе звучат песни из репертуара артиста – "Не для тебя цветут сады", "Одинокая гармонь", "Офицеры"...Первыми проститься с покойным пригласили военных – актера называют "генералом российского кино" за обилие образов служивых на экране. Военные же стоят в почетном караула и у гроба – это обязательный при похоронах Народных артистов ритуал.У гроба сидят родные Алексея Булдакова. Для многих стало неожиданным появление внебрачного сын артиста Ивана Булдакова. Он вместе с матерью живет в мальтийском городе Свийи, получил образование в сфере туризма и успешно трудится в этой области. Со своим отцом он виделся редко, однако общались они регулярно. Все отметили сходство 31-летнего красавца-Ивана со своим знаменитым отцом.Напомним, Алексей Буладков скончался в минувшую среду, 3 апреля, на 69 году жизни. Сердец артиста остановилось в Монголии, куда артист приехал на празднование дня рождения друзей. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб.