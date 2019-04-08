Там появилась пациент-контролируемая продленная эпидуральная анестезия

Там появилась пациент-контролируемая продленная эпидуральная анестезияПеринатальный центр - первый региональный родильный дом, где применяют эффективное обезболивание родов по новой методике.Оно стало возможным после приобретения современной системы для проведения пациент-контролируемой анестезии. Стоимость медоборудования – около 300 тысяч рублей.Анестезия существенно сокращает время между моментом, когда женщина чувствует боль или потребность в дополнительном обезболивании, и моментом, когда пациентка получает обезболивание.Как только роженица чувствует боль, она нажимает на кнопку, сигнал идет к инфузомату, и доза анестетика автоматически вводится через катетер. При этом анестетик вводят поверхностно, не касаясь спинного мозга, под контролем медперсонала, что обеспечивает эффективность и безопасность.«Мы лечим пациенток с различной патологией беременности и плода, поэтому очень важно своевременно оказывать им помощь. Помимо этого, эффективное обезболивание помогает улучшить психологическое состояние пациенток», – объяснила главный врач перинатального центра Надежда Туманова.