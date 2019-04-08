Предыдущий ушел на повышение

Предыдущий ушел на повышениеВ регионе назначили нового руководителя УФНС России по Владимирской области. С 8 апреля им стал Алексей Горюнов. До вступления на новую должность он возглавлял Межрайонную ИФНС России №2 по Владимирской области.У Алексея Горюнова есть 2 высших образования - он окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию, где выучился по специальности «Экономика и управление на предприятии», а в 2004 году окончил аспирантуру финансовой академии при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.Напомним, предыдущий начальник УФНС по Владимирской области Александр Шаурин получил повышение по службе. С 8 апреля он переведен на должность руководителя Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3.