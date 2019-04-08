В УФСИН рассказали о новых попытках доставки запрещённых предметов

В УФСИН рассказали о новых попытках доставки запрещённых предметовСотрудники исправительных учреждений УФСИН по Владимирской области рассказали о новых попытках доставки запрещённых предметов в тюрьмы.В ИК-3 во Владимире наркотики попытались доставить почтой на имя одного из заключённых. 16 комочков коричневого цвета нашли в бульонных кубиках «Магги». Экспертиза показала, что передать хотели гашиш.А В ЛИУ-8 в Киржаче однажды вечером часовой заметил, как кто-то перебрасывает на зону свёртки. В них нашли 3 сотовых телефона, которые тут же изъяли.В колонии строгого режима №7 ИК-7 в поселке Пакино женщина, приехавшая на свидание к родственнику, пыталась пронести 1900 рублей. Данный факт пресекли благодаря добросовестному отношению к службе сотрудников учреждения.Материалы дел направили в следственные органы.