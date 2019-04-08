Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление на восточные районы Триполи. Об этом телеканалу Аль-Арабия сообщил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление на восточные районы Триполи. Об этом телеканалу "Аль-Арабия" сообщил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.Как отметил генерал, подразделения ЛНА продвигаются к главным районам востока Триполи. Днем ранее формирования Ливийской армии достигли военных лагерей в окрестностях столицы, напоминает ТАСС. По мнению генерала аль-Мисмари, в настоящее время у армии большой потенциал, так как она извлекла пользу из уроков прошлых сражений.4 апреля фельдмаршал Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмовали столицу в основном с южного направления, где сейчас они ведут бои с вооруженными формированиями Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, заседающего в Триполи.В течение дня СМИ сообщали о применении боевой авиации обеими сторонами. По информации министерства здравоохранения кабинета министров Ливии, в результате стычек на подступах к городу погиб уже 21 человек, порядка 30 получили ранения. К настоящему моменту потери армии составляют около 20 убитых бойцов.Ранее во время пресс-конференции бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявлял, что операция Ливийской национальной армии в столичном регионе идет по плану, а подразделения ЛНА ведут наступление на Триполи с семи направлений.