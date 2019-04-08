Украинские журналисты раскопали сенсационные данные о жене лидера страны. Оказывается, Марина Порошенко скрывает важные факты из своей биографии.

Украинскиежурналисты раскопали сенсационные данные о жене лидера страны. Оказывается, МаринаПорошенко скрывает важные факты из своей биографии.Перваяледи Украины родилась не в Киеве, как утверждается в ее официальной биографии,а в Семипалатинске. Почему она скрывает этот факт, догадаться не сложно: рядомс этим городом находился один из ядерных полигонов Советского Союза. Семипалатинскбыл ключевой точкой в оборонной промышленности страны. Здесь, в частности, былпроизведен первый в истории СССР ядерный взрыв.МаринаПорошенко родилась в 1962 году в Киеве – так утверждают все официальные источники.Но украинские журналисты настаивают, что эти сведения не соответствуютдействительности. Связано ли сокрытие сведений о месте рождения состатусом закрытого города, не уточняется.Нашлисьпротиворечия и в других официальных данных. В частности, Марина послерождения первенца, по ее словам, оставила карьеру и посвятила себя семье. Ноэто не так: будущая супруга президента получила образование кардиолога и даженемного поработала по специальности, сообщает .Сейчасжена президента Украины занимается благотворительной деятельностью, онавозглавляет Фонд Петра . У супругов четверо детей и две внуков. Одиниз сыновей четы Порошенко – Алексей – депутат Верховной рады, он получил образованиев Великобритании, Франции и Сингапуре. Ранее состоял в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".