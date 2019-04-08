Украинские
журналисты раскопали сенсационные данные о жене лидера страны. Оказывается, Марина
Порошенко скрывает важные факты из своей биографии.
Украинские
журналисты раскопали сенсационные данные о жене лидера страны. Оказывается, Марина
Порошенко скрывает важные факты из своей биографии.
Первая
леди Украины родилась не в Киеве, как утверждается в ее официальной биографии,
а в Семипалатинске. Почему она скрывает этот факт, догадаться не сложно: рядом
с этим городом находился один из ядерных полигонов Советского Союза. Семипалатинск
был ключевой точкой в оборонной промышленности страны. Здесь, в частности, был
произведен первый в истории СССР ядерный взрыв.
Марина
Порошенко родилась в 1962 году в Киеве – так утверждают все официальные источники.
Но украинские журналисты настаивают, что эти сведения не соответствуют
действительности. Связано ли сокрытие сведений о месте рождения со
статусом закрытого города, не уточняется.
Нашлись
противоречия и в других официальных данных. В частности, Марина после
рождения первенца, по ее словам, оставила карьеру и посвятила себя семье. Но
это не так: будущая супруга президента получила образование кардиолога и даже
немного поработала по специальности, сообщает .
Сейчас
жена президента Украины занимается благотворительной деятельностью, она
возглавляет Фонд Петра . У супругов четверо детей и две внуков. Один
из сыновей четы Порошенко – Алексей – депутат Верховной рады, он получил образование
в Великобритании, Франции и Сингапуре. Ранее состоял в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".