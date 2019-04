Гражданин Великобритании Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, а также его брат Мэттью встретились с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Британская The Mirror, осветившая встречу, переврала ее как только возможно.

Гражданин Великобритании Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, а также его брат Мэттью встретились с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Британская The Mirror, осветившая встречу, переврала ее как только возможно. На обложке газеты была опубликована фотография с подписью: "Ваша страна убила мою девушку?"Российские дипломаты отметили, что The Mirror написала о встрече совершенно в неверном ключе. "Цель встречи была другой, — заявили они на странице в Twitter. – Вопросы – тоже".The purpose of the meeting was DIFFERENT and the questions were also DIFFERENT. pic.twitter.com/fTEnPJsCS8— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 7, 2019Яковенко на встрече ответил на вопросы Роули об инциденте в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Братья спросили, кто же стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ и его дочь и мог ли "Новичок" быть произведен в России. Посол ответил, что отравляющее вещество могло быть изготовлено в любой лаборатории в Европе. Также он отметил, что яд производили в Чехии и США, передает РИА Новости. Яковенко передал Роули копию доклада российской стороны об инциденте в Солсбери.4 марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, что привело к международному скандалу. Великобритания считает, что к отравлению причастна Россия, Москва категорически отвергает подобные обвинения. При этом Россия предложила совместно расследовать инцидент, но Лондон не согласился на это. Кроме того, британцы не допускают российских дипломатов к пострадавшим.Четыре месяца спустя в Эймсбери два человека попали под воздействие "неизвестного вещества". Об этом заявила полиция Британии. Оба были госпитализированы в критическом состоянии: Чарли Роули удалось спасти, а Дона Стерджесс погибла.