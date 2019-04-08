На
прошедших президентских выборах на Мадагаскаре американские военные
политтехнологи явно засветились. Под руководством инструкторов из Пентагона
Абрахама Джеймса и Мэтью Везерингтона была создана фабрика троллей.
На
прошедших президентских выборах на Мадагаскаре американские военные
политтехнологи явно засветились. Под руководством инструкторов из Пентагона
Абрахама Джеймса и Мэтью Везерингтона была создана "фабрика троллей".
Фабрика
работала в заданном ключе, чтобы повлиять на конечный исход голосования. Помимо
этого еще один американец Уильям Алдерсон
имел контакты с кандидатами и передавал им деньги. Также есть свидетельства
об участии штатовских специалистов в организации .
Чтобы
отвести внимание общественности от американского вмешательства британская
телекомпания ВВС выпустила низкопробный фильм-расследование якобы о российском
следе в этих выборах, пишет .
Правда, доказательств этому нет, кроме фотографий из Google. Если в Британии думают, что все
белые люди с ноутбуками и с пивом прибыли на Мадагаскар из России, то они явно ошибаются (в фильме они именно так и выглядят).
Британцы,
если говорить прямо, врут напропалую. Они сообщают, что русские прибыли на
остров еще в марте прошлого года. Тогда как собкор ВВС из российского филиала
Андрей Сошников, опасаясь создания уголовно наказуемых фейковых новостей, раскрыл
правду:наблюдатели из России прибыли на остров только во время выборов, 7 ноября.
Про
деньги, которые якобы кандидатам предлагали русские, вообще читать смешно. В
конечном итоге, раздавать обещания от имени россиян их мог кто угодно. Вдобавок
их так и не выплатили никому. Есть и прямые свидетели тому: пастор Майол и
Оня Расаминана подтвердили, что никаких русских денег они не получали. Тем более
нелепыми выглядят инсинуации ВВС о том, что, мол, за "российским
политтехнологами" стоит известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Ну,
кто бы сомневался.
На
основе непроверенных данных и самых настоящих сплетен базируется все
расследование ВВС. Но это же ничто по сравнению со стопроцентными пруфами
американского участия в малагасийских выборах президента. Понятно, что спецкоры
из ВВС отрабатывали заказ "Большого брата". Но сделали они свою работу
крайне топорно и непрофессионально.