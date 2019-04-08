На прошедших президентских выборах на Мадагаскаре американские военные политтехнологи явно засветились. Под руководством инструкторов из Пентагона Абрахама Джеймса и Мэтью Везерингтона была создана фабрика троллей.

Напрошедших президентских выборах на Мадагаскаре американские военныеполиттехнологи явно засветились. Под руководством инструкторов из ПентагонаАбрахама Джеймса и Мэтью Везерингтона была создана "фабрика троллей".Фабрикаработала в заданном ключе, чтобы повлиять на конечный исход голосования. Помимоэтого еще один американец Уильям Алдерсонимел контакты с кандидатами и передавал им деньги. Также есть свидетельстваоб участии штатовских специалистов в организации .Чтобыотвести внимание общественности от американского вмешательства британскаятелекомпания ВВС выпустила низкопробный фильм-расследование якобы о российскомследе в этих выборах, пишет .Правда, доказательств этому нет, кроме фотографий из Google. Если в Британии думают, что всебелые люди с ноутбуками и с пивом прибыли на Мадагаскар из России, то они явно ошибаются (в фильме они именно так и выглядят).Британцы,если говорить прямо, врут напропалую. Они сообщают, что русские прибыли наостров еще в марте прошлого года. Тогда как собкор ВВС из российского филиалаАндрей Сошников, опасаясь создания уголовно наказуемых фейковых новостей, раскрылправду:наблюдатели из России прибыли на остров только во время выборов, 7 ноября.Проденьги, которые якобы кандидатам предлагали русские, вообще читать смешно. Вконечном итоге, раздавать обещания от имени россиян их мог кто угодно. Вдобавоких так и не выплатили никому. Есть и прямые свидетели тому: пастор Майол иОня Расаминана подтвердили, что никаких русских денег они не получали. Тем болеенелепыми выглядят инсинуации ВВС о том, что, мол, за "российскимполиттехнологами" стоит известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Ну,кто бы сомневался.Наоснове непроверенных данных и самых настоящих сплетен базируется всерасследование ВВС. Но это же ничто по сравнению со стопроцентными пруфамиамериканского участия в малагасийских выборах президента. Понятно, что спецкорыиз ВВС отрабатывали заказ "Большого брата". Но сделали они свою работукрайне топорно и непрофессионально.