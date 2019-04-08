Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь Ани Лорак. Последний пост на странице звезды в Instagram вновь подогрел слухи о возможной беременности певицы.

Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь Ани Лорак. Последний пост на странице звезды в Instagram вновь подогрел слухи о возможной беременности певицы.Недавно звезда отправилась в Нью-Йорк. Фотографии и видеозаписи из отпуска по Соединенным Штатам исполнительница разместила в личном микроблоге.В одном из роликов певица ходит по улицам города в темно-зеленом свитере, оранжевой куртке, черных брюках и кроссовках. "Любовь в воздухе", – написала Ани Лорак.Многие пользователи оценили стильный образ звезды. "Модный лук", "Летящей походкой! Невероятная! Обожаю Ваш стиль!", "Хорошая фигура и стильная одежда", "Самая яркая, лучезарная и радостная певица", – рассыпались в комплиментах подписчики.Некоторые комментаторы заметили у певицы округлившийся живот и принялись расспрашивать о возможной беременности. "Вы беременны?", "Так она беременна или нет?" – поинтересовались юзеры. Один подписчик не удержался и спросил, поддерживает ли звезда отношения с артистом Сергеем Лазаревым: "С Лазаревым переписываешься?"Напомним, в конце марта разместила фотографию, на которой она демонстрирует пышный букет красных роз. "Жизнь прекрасна", – резюмировала певица. Пользователи предположили, что цветы ей подарил музыкант Сергей Лазарев. Сама звезда старается игнорировать заявления поклонников.