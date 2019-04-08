Президиум генсовета Единой России согласовал кандидатуру Натальи Кокоревой для замещения мандата в Верховном совете Хакасии. До этого она успешно прошла обучение по модулю Политический лидер Высшей партийной школы и вошла в кадровый резерв республиканского отделения партии.

Президиум генсовета "Единой России" согласовал кандидатуру Натальи Кокоревой для замещения мандата в Верховном совете Хакасии. До этого она успешно прошла обучение по модулю "Политический лидер" Высшей партийной школы и вошла в кадровый резерв республиканского отделения партии.Наталья Кокорева является зарегистрированным кандидатом в депутаты всоставе республиканского списка по республиканскому избирательному округу. Поее словам, она сделает все, чтобы оправдать доверие партии."Очень важно, что "Единая Россия" поддерживает активных,целеустремленных людей, дает им шанс проявить себя в политической жизни ипривнести свои идеи и проекты, а в дальнейшем реализовать их на практике",– сказала Кокорева.Начинающий политик родилась в августе 1977 года в селеНижний Курлугаш Таштыпского района Хакасии. Получила высшее образование поспециальности "Менеджер социокультурной деятельности", а затем прошлапереподготовку по специальности "Государственное и муниципальноеуправление".С 2000 по 2005 годы Кокорева была художественнымруководителем Нижнекурлугашского сельского клуба, затем перешла на работу методистомТаштыпского районного Дома культуры. Некоторое время проработала вадминистрации района. В 2018 году стала помощником руководителя Таштыпскогорайона по работе с поселениями и прессой.Ранее "Дни.ру" писали о новом представителеХакасии в совете Федерации. Им был избран депутат-единоросс Александр Жуков.Парламентарий хорошо знает о проблемах региона и обещал использовать свой опытдля их решения.Кроме того, партийцы взяли под контроль реализацию мусорнойреформы в регионе. "Единая Россия" поддерживает внедрение практикираздельного сбора отходов.