Президиум генсовета Единой России согласовал кандидатуру Натальи Кокоревой для замещения мандата в Верховном совете Хакасии. До этого она успешно прошла обучение по модулю Политический лидер Высшей партийной школы и вошла в кадровый резерв республиканского отделения партии.
Президиум генсовета "Единой России" согласовал кандидатуру Натальи Кокоревой для замещения мандата в Верховном совете Хакасии. До этого она успешно прошла обучение по модулю "Политический лидер" Высшей партийной школы и вошла в кадровый резерв республиканского отделения партии.
Наталья Кокорева является зарегистрированным кандидатом в депутаты в
составе республиканского списка по республиканскому избирательному округу. По
ее словам, она сделает все, чтобы оправдать доверие партии.
"Очень важно, что "Единая Россия" поддерживает активных,
целеустремленных людей, дает им шанс проявить себя в политической жизни и
привнести свои идеи и проекты, а в дальнейшем реализовать их на практике",
– сказала Кокорева.
Начинающий политик родилась в августе 1977 года в селе
Нижний Курлугаш Таштыпского района Хакасии. Получила высшее образование по
специальности "Менеджер социокультурной деятельности", а затем прошла
переподготовку по специальности "Государственное и муниципальное
управление".
С 2000 по 2005 годы Кокорева была художественным
руководителем Нижнекурлугашского сельского клуба, затем перешла на работу методистом
Таштыпского районного Дома культуры. Некоторое время проработала в
администрации района. В 2018 году стала помощником руководителя Таштыпского
района по работе с поселениями и прессой.
Ранее "Дни.ру" писали о новом представителе
Хакасии в совете Федерации. Им был избран депутат-единоросс Александр Жуков.
Парламентарий хорошо знает о проблемах региона и обещал использовать свой опыт
для их решения.
Кроме того, партийцы взяли под контроль реализацию мусорной
реформы в регионе. "Единая Россия" поддерживает внедрение практики
раздельного сбора отходов.