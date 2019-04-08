В Хабаровске иномарка врезалась в столб и загорелась. Свидетелем ДТП был лейтенант полиции Вячеслав Размашкин, который поспешил на помощь пассажиру горящей машины.

В Хабаровске иномарка врезалась в столб и загорелась. Свидетелем ДТП был лейтенант полиции Вячеслав Размашкин, который поспешил на помощь пассажиру горящей машины.Увидев аварию, полицейский связался с экстренными службами, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Размашкин подъехал ближе и увидел, что в машине находится раненый пассажир, который просит о помощи. Лейтенант разбил лобовое стекло, проник в салон и спас человека. Пострадавший был госпитализирован.УМВД России по Хабаровскому краю решило поощрить Размашкина за смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации.