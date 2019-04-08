Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.

Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни.Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.Ролик, который выложила в Instagram, вызвал неоднозначную реакциюподписчиков. На видео ее старшая дочь Арианна танцует, повторяя движенияактрисы, под нашумевший хит Skibidi группы Little Big.Как отметили подписчики Анны Хилькевич, песни группы LittleBig, несмотря на ее огромную популярность, зачастую с вульгарным подтекстом -если не откровенно нецензурные. Еще хуже клипы этих музыкантов. Тем не менее, молодаямама решила, что 4-летней дочери понравится танцевать под такую музыку иповторять движения танцоров в клипе.Фанаты наперебой убеждают актрису, что песня – вирусная, онабуквально застревает в голове. Говорят и о том, что в 4 годаслишком рано слушать "трэшовые" песни. Хилькевич и ее мужа принятосчитать образцовой семьей – тем сильнее удивляются поклонники звезды, отмечая,что она травмирует психику ребенка, пишет Vistanews.Анна Хилькевич недавно столкнулась с критикой подписчиков, выложив снимок со своей малолетней дочерью в Instagram. Звезда сериала "Универ" впервые отвела ребенка в кино, на мультфильм "Дамбо". Причем актриса выбрала сеанс 3D, предусмотрительно заверив подписчиков, что очки не вредны для детского зрения.Поклонники актрисы в очередной раз отругали . Они писали, что это издевательство над ребенком. Хилькевич признает, что она "мать нетерпеливая" – ихочет как можно быстрей познакомить дочь со всеми развлечениями.