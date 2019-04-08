Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни.
Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.
Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни.
Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.
Ролик, который выложила в Instagram, вызвал неоднозначную реакцию
подписчиков. На видео ее старшая дочь Арианна танцует, повторяя движения
актрисы, под нашумевший хит Skibidi группы Little Big.
Как отметили подписчики Анны Хилькевич, песни группы Little
Big, несмотря на ее огромную популярность, зачастую с вульгарным подтекстом -
если не откровенно нецензурные. Еще хуже клипы этих музыкантов. Тем не менее, молодая
мама решила, что 4-летней дочери понравится танцевать под такую музыку и
повторять движения танцоров в клипе.
Фанаты наперебой убеждают актрису, что песня – вирусная, она
буквально застревает в голове. Говорят и о том, что в 4 года
слишком рано слушать "трэшовые" песни. Хилькевич и ее мужа принято
считать образцовой семьей – тем сильнее удивляются поклонники звезды, отмечая,
что она травмирует психику ребенка, пишет Vistanews.
Анна Хилькевич недавно столкнулась с критикой подписчиков, выложив снимок со своей малолетней дочерью в Instagram. Звезда сериала "Универ" впервые отвела ребенка в кино, на мультфильм "Дамбо". Причем актриса выбрала сеанс 3D, предусмотрительно заверив подписчиков, что очки не вредны для детского зрения.
Поклонники актрисы в очередной раз отругали . Они писали, что это издевательство над ребенком. Хилькевич признает, что она "мать нетерпеливая" – ихочет как можно быстрей познакомить дочь со всеми развлечениями.