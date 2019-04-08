Выход Великобритании из Европейского союза и возможный выход Российской Федерации из Совета Европы могут стать для Европы настоящим потрясением. Такую точку зрения высказал Норвежскому телеграфному бюро генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в воскресенье, 7 апреля.

Выход Великобритании из Европейского союза и возможный выход Российской Федерации из Совета Европы могут стать для Европы настоящим потрясением. Такую точку зрения высказал Норвежскому телеграфному бюро генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в воскресенье, 7 апреля.Как подчеркнул Ягланд, многие не в состоянии представить, каким потрясением для Европы могут стать одновременно Brexit и Ruxit (Russia + exit). Но это может произойти довольно скоро.По словам генсека, выход России из Совета Европы будет таким же серьезным событием, как и Brexit. Над организацией навис риск выхода РФ, считает генсек Совета Европы.Как отметил Ягланд, важной вехой будут выборы нового генерального секретаря СЕ в июне текущего года. Если Россия не сможет участвовать в выборах генсека Совета Европы, есть опасность, что Россия сделает вывод, что в СЕ ей делать нечего.Единственный способ разрешения ситуации – возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) права голоса россиянам, чтобы они снова заняли там свое место, считает генсек СЕ. "Но необходимо выдвинуть к российской стороне определенные требования", — цитирует Ягланда ТАСС.Уже третий год подряд Россия отказывается направлять делегацию для участия в сессиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Причина – сохранение в регламенте ассамблеи санкционных статей, которые позволяют лишать национальные делегации ключевых полномочий. Именно это произошло с депутатами и сенаторами России, когда в 2014-2015 годах из-за воссоединения Крыма с Россией их лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях от СЕ и входить в состав руководящих органов Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Делегация России настаивала на отмене этих регламентных норм как условии своего возвращения в ПАСЕ.В январе 2019 года Государственная дума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие оснований для возвращения делегации Российской Федерации к работе в ПАСЕ в 2019 году. Также Госдума призвала оставить в силе решение о заморозке выплат взноса РФ в бюджет Совета Европы.