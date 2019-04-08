Совсем скоро, 15 апреля, свой юбилей отметит легендарная исполнительница Алла Пугачева. В честь круглой даты Примадонна готовит грандиозное шоу, видео с репетиции которого появилось в Сети.

Совсем скоро, 15 апреля, свой юбилей отметит легендарная исполнительница Алла Пугачева. В честь круглой даты Примадонна готовит грандиозное шоу, видео с репетиции которого появилось в Сети.Десять лет назад Алла Пугачева давала свой последний концерт. Тогда все были убеждены, что это последнее шоу Примадонны. Но нет! В честь 70-летия артистка решила порадовать своих многочисленных поклонников, организовав новое шоу. Правда, вскоре после этой сенсационной новости вокруг него разгорелось несколько скандалов.В частности, когда только начали продавать билеты, они разошлись как горячие пирожки. Дело в том, что многие из них купили перекупщики, и теперь требуют за заветную бумажку до полумиллиона рублей. Самое интересное, что и на такие билеты находятся желающие. Юбилейный концерт запланирован на 17 апреля.Однако уже сейчас в Сети появились видео, снятые во время репетиций шоу. Судя по записям, фанатов ожидает настоящий спектакль: так, на одном из фрагментов можно заметить декорации в виде барной стойки, а рядом несколько столов и стульев. Также по периметру сцены расположились бутафорские фонари и множество софитов. Сама же Алла Пугачева старательно пританцовывала, подпевая фонограмме.На одной из репетиций побывал и известный музыкальный критик Артур Гаспарян. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию, на которой запечатлел себя с . Судя по снимку, для юбилейного концерта Примадонна обновила прическу: подкрасилась, выпрямила волосы и сделала челку."Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то итак не сомневался👌. Царский подарок!" – поделился впечатлениями эксперт.