Кроме того, хулиганы жгут еще и мусор

Кроме того, хулиганы жгут еще и мусорВо Владимирской области за минувшие выходные пожарным-спасателям 4 раза пришлось выезжать, чтобы тушить сухую траву. 3 поджога зафиксировали во Владимире, Коврове и в деревне Остров Камешковского района, один - у поймы Клязьмы. Всего, по данным пресс-службы регионального МЧС, с начала года огнеборцы реагировали на возгорание травы уже более 10 раз.Стоит отметить, что хулиганы жгут не только сухую траву, но и мусор. Так, в выходные неизвестные подожгли мусор в деревне Крутово Ковровского района и в Коврове.