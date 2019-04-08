Алексей Булдаков в последние месяцы был замкнут и ни с кем не общался. Актер сильно переживал из-за того, что его забыли, он считал, что никому не нужен.

Алексей Булдаков в последние месяцы был замкнут и ни с кемне общался. Актер сильно переживал из-за того, что его забыли, он считал, чтоникому не нужен.не отличался крепким здоровьем. Тем неменее, актер никогда не жаловался и продолжал активно гастролировать сконцертами – народного артиста России обожали за роль генерала Иволгина. Булдаковпереживал из-за того, что стал заложником одной роли."Я думаю, он был обижен, что его подзабыли. Страшнаявещь: звезда, которая никому не нужна. У него даже был юбилей в Кремлевскомдворце. Он из эпизодических артистов стал звездой, на пике славы перестал пить,я был восхищен. Говорил: "Я на просушке", – рассказал БорисГрачевский.Алексей Булдаков стал знаменитым в 45 лет – после того, какна экраны вышел фильм "Особенности национальной охоты". С тех пор егоассоциировали только с генералом Иволгиным из этой картины. Как рассказалГрачевский в эфире программы "Ты не поверишь!", на Булдакова даже вНью-Йорке набрасывались поклонники, чтобы взять автограф. Однако позже наступилозатишье, последний фильм с участием звезды экрана вышел два года назад, пишетЧетыре года назад у актера обнаружили злокачественнуюопухоль. Однако смог победить болезнь. Он стал серьезнееотноситься к здоровью, бросил пить, меньше курил. Как говорят его друзья иколлеги, актер никогда не жаловался, хотя сердце у него все же болело. Булдаковумер во сне.Коллега по фильму "Особенностинациональной охоты" Семен Стругачев рассказал, что планировалось снятьпродолжение известной картины – те же охотники, но 25 лет спустя. Однако, пословам артиста, без Булдакова это потеряло всякий смысл.