Алексей Булдаков в последние месяцы был замкнут и ни с кем
не общался. Актер сильно переживал из-за того, что его забыли, он считал, что
никому не нужен.
Алексей Булдаков в последние месяцы был замкнут и ни с кем
не общался. Актер сильно переживал из-за того, что его забыли, он считал, что
никому не нужен.
не отличался крепким здоровьем. Тем не
менее, актер никогда не жаловался и продолжал активно гастролировать с
концертами – народного артиста России обожали за роль генерала Иволгина. Булдаков
переживал из-за того, что стал заложником одной роли.
"Я думаю, он был обижен, что его подзабыли. Страшная
вещь: звезда, которая никому не нужна. У него даже был юбилей в Кремлевском
дворце. Он из эпизодических артистов стал звездой, на пике славы перестал пить,
я был восхищен. Говорил: "Я на просушке", – рассказал Борис
Грачевский.
Алексей Булдаков стал знаменитым в 45 лет – после того, как
на экраны вышел фильм "Особенности национальной охоты". С тех пор его
ассоциировали только с генералом Иволгиным из этой картины. Как рассказал
Грачевский в эфире программы "Ты не поверишь!", на Булдакова даже в
Нью-Йорке набрасывались поклонники, чтобы взять автограф. Однако позже наступило
затишье, последний фильм с участием звезды экрана вышел два года назад, пишет
Четыре года назад у актера обнаружили злокачественную
опухоль. Однако смог победить болезнь. Он стал серьезнее
относиться к здоровью, бросил пить, меньше курил. Как говорят его друзья и
коллеги, актер никогда не жаловался, хотя сердце у него все же болело. Булдаков
умер во сне.
Коллега по фильму "Особенности
национальной охоты" Семен Стругачев рассказал, что планировалось снять
продолжение известной картины – те же охотники, но 25 лет спустя. Однако, по
словам артиста, без Булдакова это потеряло всякий смысл.