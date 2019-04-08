Анастасия Волочкова нашла способ защититься от проклятий. Секретный код от порчи написан прямо на спине балерины.

Анастасия Волочкова нашла способ защититься от проклятий. Секретныйкод от порчи написан прямо на спине балерины.Красота и успехи с самой юности недавали покоя ее недоброжелателям. Еще в балетном училище завистники портили еепуанты и концертные наряды. Чем более значительны становились достижениябалерины, тем чаще она сталкивалась с подобными нападками."Прощать красоту и успех в нашей стране не привыкли! Япрекрасно понимаю, что далеко не у всех вызываю положительные эмоции. Вокругменя много негатива, но я на него научилась не обращать внимания. У меня естьболее важные дела – я даю благотворительные концерты", – рассказалабалерина.По словам , несколько лет назад онавстретилась с ясновидящей Ариной, которая работала с Николаем Басковым. Ведуньясообщила балерине, что на ней страшная порча. Однако тогда эти слова невпечатлили звезду. И снимать порчу Волочкова отказалась – тем более, чтоясновидящая запросила круглую сумму за свои услуги.Теперь звезда почти не беспокоится: она нашла способзащититься от негатива. Помощь получила в Таиланде. Ейрассказали про уникального монаха, который помогает многим известным людям.Балерина, не долго думая, отправилась к провидцу, который предложил Волочковойзащитить себя с помощью специального кода. Теперь на спине балерины красуетсязащитный рисунок – такой же, как у Анджелины Джоли, пишет .