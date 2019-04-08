Анастасия Волочкова нашла способ защититься от проклятий. Секретный
код от порчи написан прямо на спине балерины.
Анастасия Волочкова нашла способ защититься от проклятий. Секретный
код от порчи написан прямо на спине балерины.
Красота и успехи с самой юности не
давали покоя ее недоброжелателям. Еще в балетном училище завистники портили ее
пуанты и концертные наряды. Чем более значительны становились достижения
балерины, тем чаще она сталкивалась с подобными нападками.
"Прощать красоту и успех в нашей стране не привыкли! Я
прекрасно понимаю, что далеко не у всех вызываю положительные эмоции. Вокруг
меня много негатива, но я на него научилась не обращать внимания. У меня есть
более важные дела – я даю благотворительные концерты", – рассказала
балерина.
По словам , несколько лет назад она
встретилась с ясновидящей Ариной, которая работала с Николаем Басковым. Ведунья
сообщила балерине, что на ней страшная порча. Однако тогда эти слова не
впечатлили звезду. И снимать порчу Волочкова отказалась – тем более, что
ясновидящая запросила круглую сумму за свои услуги.
Теперь звезда почти не беспокоится: она нашла способ
защититься от негатива. Помощь получила в Таиланде. Ей
рассказали про уникального монаха, который помогает многим известным людям.
Балерина, не долго думая, отправилась к провидцу, который предложил Волочковой
защитить себя с помощью специального кода. Теперь на спине балерины красуется
защитный рисунок – такой же, как у Анджелины Джоли, пишет .