Главный диктор СССР – Татьяна Судец рассказала
о жуткой трагедии, которая произошла с ее сыном Андреем. Теледива и ведущий
Борис Корчевников побеседовали в студии программы Судьба человека.
Главный диктор СССР – Татьяна Судец рассказала
о жуткой трагедии, которая произошла с ее сыном Андреем. Теледива и ведущий
Борис Корчевников побеседовали в студии программы "Судьба человека".
По словам Судец, в тот момент,
когда с ее наследником случилась беда, она на расстоянии почувствовала неладное. "В поезде вдруг
у меня полились слезы, вот льются и все. Не понимаю, что со мной, плачу и плачу",
– рассказала звезда в эфире ток-шоу "Судьба человека".
Приехав домой, телеведущая узнала,
что ее 24-летний отпрыск не пришел ночевать. Это было нехарактерно для молодого человека. Прошли еще сутки, а Андрей так домой и не вернулся.
"Через месяц нашли, – еле
сдерживая слезы говорила Судец. – Представляете я ходила по экстрасенсам. Мне сказали,
что нужно до 12 часов успеть в пять церквей, поставить семи иконам свечи, мне
список дали. Я бегала, между объявлениями, я ж работала".
Изуродованное тело Андрея обнаружили
под Серпуховом. Молодого мужчину ограбили, избили и оставили умирать.
"Ему палкой дали. У него было
сломано 14 ребер. Он умер от болевого шока. Они его закопали в щебенку", – вспомнила
знаменитость в студии ток-шоу .
Татьяна не помнила себя от горя.
На суде ей удалось посмотреть в глаза убийцам своего сына. Одного из злоумышленников
привели на заседание в одежде, которую тот снял с ее ребенка. Душегубы получили по
15 лет тюремного заключения. Подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова.
Татьяна не помнила себя от горя,
чтобы немного забыться, она ходила играть в казино. "Меня игровые автоматы спасли
в тот момент от безумия. Я приходила, садилась и тупо нажимала, ни о чем не
думала, слезы лились", – поведала теледива.
Однажды в зале игровых автоматов к
Судец подошли крепкого вида мужчины. Незнакомцы сообщили звезде, что знают о
трагедии и готовы отомстить за ее Андрюшу. Судец отказалась брать грех на душу.
Меж тем молодцы обещали устроить мучителям ее наследника "сладкую" жизнь в
тюрьме.
"Никто никогда не узнает, как мне
было плохо. Я никому не покажу, как мне плохо. У меня все хорошо. Чем я веселее,
тем мне хуже", – сказала теледива в студии ток-шоу .