Главный диктор СССР – Татьяна Судец рассказала о жуткой трагедии, которая произошла с ее сыном Андреем. Теледива и ведущий Борис Корчевников побеседовали в студии программы Судьба человека.

Главный диктор СССР – Татьяна Судец рассказалао жуткой трагедии, которая произошла с ее сыном Андреем. Теледива и ведущийБорис Корчевников побеседовали в студии программы "Судьба человека".По словам Судец, в тот момент,когда с ее наследником случилась беда, она на расстоянии почувствовала неладное. "В поезде вдругу меня полились слезы, вот льются и все. Не понимаю, что со мной, плачу и плачу",– рассказала звезда в эфире ток-шоу "Судьба человека".Приехав домой, телеведущая узнала,что ее 24-летний отпрыск не пришел ночевать. Это было нехарактерно для молодого человека. Прошли еще сутки, а Андрей так домой и не вернулся."Через месяц нашли, – елесдерживая слезы говорила Судец. – Представляете я ходила по экстрасенсам. Мне сказали,что нужно до 12 часов успеть в пять церквей, поставить семи иконам свечи, мнесписок дали. Я бегала, между объявлениями, я ж работала".Изуродованное тело Андрея обнаружилипод Серпуховом. Молодого мужчину ограбили, избили и оставили умирать."Ему палкой дали. У него былосломано 14 ребер. Он умер от болевого шока. Они его закопали в щебенку", – вспомнилазнаменитость в студии ток-шоу .Татьяна не помнила себя от горя.На суде ей удалось посмотреть в глаза убийцам своего сына. Одного из злоумышленниковпривели на заседание в одежде, которую тот снял с ее ребенка. Душегубы получили по15 лет тюремного заключения. Подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова.Татьяна не помнила себя от горя,чтобы немного забыться, она ходила играть в казино. "Меня игровые автоматы спаслив тот момент от безумия. Я приходила, садилась и тупо нажимала, ни о чем недумала, слезы лились", – поведала теледива.Однажды в зале игровых автоматов кСудец подошли крепкого вида мужчины. Незнакомцы сообщили звезде, что знают отрагедии и готовы отомстить за ее Андрюшу. Судец отказалась брать грех на душу.Меж тем молодцы обещали устроить мучителям ее наследника "сладкую" жизнь втюрьме."Никто никогда не узнает, как мнебыло плохо. Я никому не покажу, как мне плохо. У меня все хорошо. Чем я веселее,тем мне хуже", – сказала теледива в студии ток-шоу .