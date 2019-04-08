Супруга футболиста Алана Мамаева отреагировала на информацию о том, что ФК Краснодар хочет расстаться с полузащитником. Павел Мамаев останется в команде как минимум до выхода из СИЗО.

Супруга футболистаАлана Мамаева отреагировала на информацию о том, что ФК "Краснодар" хочетрасстаться с полузащитником. Павел Мамаев останется в команде как минимум довыхода из СИЗО.Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий дал интервью YouTube-каналу"Русские норм", в котором заявил, что у клуба были свои причины, чтобырасторгнуть контракт о спортсменом. Также он отметил, что ему не нравится, чтоиз Павла Мамаева и Александра Кокорина делают отрицательных илиположительных героев.Галицкий отметил, что клуб подал заявление в палату по разрешению споров.Оказалось, что Павлу Мамаеву "Краснодар" хотела дать пинка из команды сразу,как только в нем узнали об аресте спортсмена. Однако это не так-то просто.Узнав о том, что с футболистом хотятпроститься, его супруга показала зубки, заступившись за Павла Мамаева. "ПокаПаша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится подстражей, поэтому логично – переговоры ни с кем вести он не может, решатькакие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже", – цитирует Алану Мамаеву сайтЕсли же футбольный клуб все жепопытается расторгнуть контракт с , ему придется выплачивать штраф.Напомним, 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей ПавлуМамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину.Александр Кокорин и содержатсяпод стражей с 8 октября 2018 года. Как писали "Дни.ру", осенью 2018 годафутболисты устроили сразу две драки в центре Москвы, их жертвы с травмами были госпитализированы.