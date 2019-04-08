Супруга футболиста
Алана Мамаева отреагировала на информацию о том, что ФК Краснодар хочет
расстаться с полузащитником. Павел Мамаев останется в команде как минимум до
выхода из СИЗО.
Супруга футболиста
Алана Мамаева отреагировала на информацию о том, что ФК "Краснодар" хочет
расстаться с полузащитником. Павел Мамаев останется в команде как минимум до
выхода из СИЗО.
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий дал интервью YouTube-каналу
"Русские норм", в котором заявил, что у клуба были свои причины, чтобы
расторгнуть контракт о спортсменом. Также он отметил, что ему не нравится, что
из Павла Мамаева и Александра Кокорина делают отрицательных или
положительных героев.
Галицкий отметил, что клуб подал заявление в палату по разрешению споров.
Оказалось, что Павлу Мамаеву "Краснодар" хотела дать пинка из команды сразу,
как только в нем узнали об аресте спортсмена. Однако это не так-то просто.
Узнав о том, что с футболистом хотят
проститься, его супруга показала зубки, заступившись за Павла Мамаева. "Пока
Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под
стражей, поэтому логично – переговоры ни с кем вести он не может, решать
какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже", – цитирует Алану Мамаеву сайт
Если же футбольный клуб все же
попытается расторгнуть контракт с , ему придется выплачивать штраф.
Напомним, 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Павлу
Мамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину.
Александр Кокорин и содержатся
под стражей с 8 октября 2018 года. Как писали "Дни.ру", осенью 2018 года
футболисты устроили сразу две драки в центре Москвы, их жертвы с травмами были госпитализированы.