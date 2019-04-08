Фигурант, похитивший имущество у местного жителя, был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый, представившись гостем города Коврова, попросил прохожего проводить его до гостиницы. Когда фигурант и потерпевший оказались в безлюдном месте, злоумышленник ударил мужчину и, похитив мобильный телефон, скрылся.Потерпевший обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые патрулировали улицы районного центра.Фигурант был задержан полицейскими «по горячим следам» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что планировал похитить велосипед потерпевшего, но, впоследствии решил, что транспортное средство не представляет ценности и похитил телефон.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.