Всех белух и косаток из китовой тюрьмы выпустят в дикую природу. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Всех белух и косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.Соглашение подписали российские ученые и группа экспертов исследователя Жана-Мишеля Кусто. Освобождение животных начнется в мае.По словам специалистов, некоторые белухи и косатки имеют проблемы со здоровьем. "Животные пережили зимовку в неволе, это всегда испытание. Мы выявили некоторые проблемы в здоровье", – цитирует замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова .Ранее в Приморье прибыл океанолог Жан-Мишель Кусто, чтобы разобраться с проблемой "китовой тюрьмы". В беседе с журналистами французский специалист отметил, что хочет лично увидеть, в каком состоянии находятся животные. Он добавил, что будет работать над планом спасения млекопитающих вместе с другими экспертами, сообщает "".В конце прошлого года СМИ писали о том, что следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными в бухте Средняя. Браконьеры собирались продать 13 краснокнижных косаток в Китай. В течение пяти лет из России вывезли 15 млекопитающих, передает .Позднее стало известно, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи и одна косатка. Зоозащитники заявили, что млекопитающие погибли из-за жестоких условий.Президент России лично потребовал проверить в бухте Средняя соблюдение закона по добыче и охране морских животных. Позднее Сахалинский суд подтвердил, что всех косаток и белух выловили незаконно, сообщает телеканал "".