Звезду Дома-2 избили в родном городе. Роман
Гриценко приехал в Омск, чтобы познакомить возлюбленную со своими родителями.
Однако избранница оказалась вовсе не невинной овечкой.
Звезду "Дома-2" избили в родном городе. Роман
Гриценко приехал в Омск, чтобы познакомить возлюбленную со своими родителями.
Однако избранница оказалась вовсе не невинной овечкой.
Романа Гриценко побои настроили на философский лад. под опубликованной в Instagram фотографии с заплывшим глазом рассуждает о жестокости
мира. Бывший участник скандального телепроекта не вдавался в детали
происшествия, чем еще больше заинтриговал подписчиков.
"Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень
опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет тебя с такой
силой, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так
сильно, как жизнь. Совсем неважно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар",
– поделился переживаниями с поклонниками Гриценко.
На вопросы поклонников звезда "Дома-2" не
отвечала. Тем временем в комментариях всплыли предположения, что Гриценко
пострадал от рук своей новой пассии. Другие счиали, что молодой человек
нарвался на драку во время прогулки с девушкой по родному городу.
Позже выяснилось, что правы сторонники версии о женском
коварстве. Возлюбленная Евгения сама вышла на связь.
Она утешила подписчиков, заявив, что с глазом у Романа все в порядке, синяк
скоро пройдет. А травму жених получил, потому что люди иногда ругаются, крушат
все вокруг и немного дерутся. Девушка считает, что это называется страстью.
Роман Гриценко недавно покинул телепроект.
ждала девушка, которую, по словам Романа, он очень любит. Тем не менее, на
телешоу он оказывал знаки внимания ведущей Ольге Бузовой и даже признавался ей
в любви – правда, без взаимности, пишет StarHit.