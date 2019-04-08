Звезду Дома-2 избили в родном городе. Роман Гриценко приехал в Омск, чтобы познакомить возлюбленную со своими родителями. Однако избранница оказалась вовсе не невинной овечкой.

Звезду "Дома-2" избили в родном городе. РоманГриценко приехал в Омск, чтобы познакомить возлюбленную со своими родителями.Однако избранница оказалась вовсе не невинной овечкой.Романа Гриценко побои настроили на философский лад. под опубликованной в Instagram фотографии с заплывшим глазом рассуждает о жестокостимира. Бывший участник скандального телепроекта не вдавался в деталипроисшествия, чем еще больше заинтриговал подписчиков."Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это оченьопасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет тебя с такойсилой, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет таксильно, как жизнь. Совсем неважно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар",– поделился переживаниями с поклонниками Гриценко.На вопросы поклонников звезда "Дома-2" неотвечала. Тем временем в комментариях всплыли предположения, что Гриценкопострадал от рук своей новой пассии. Другие счиали, что молодой человекнарвался на драку во время прогулки с девушкой по родному городу.Позже выяснилось, что правы сторонники версии о женскомковарстве. Возлюбленная Евгения сама вышла на связь.Она утешила подписчиков, заявив, что с глазом у Романа все в порядке, синякскоро пройдет. А травму жених получил, потому что люди иногда ругаются, крушатвсе вокруг и немного дерутся. Девушка считает, что это называется страстью.Роман Гриценко недавно покинул телепроект.ждала девушка, которую, по словам Романа, он очень любит. Тем не менее, нателешоу он оказывал знаки внимания ведущей Ольге Бузовой и даже признавался ейв любви – правда, без взаимности, пишет StarHit.