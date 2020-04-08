Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19.Президент объявил о новых выплатах медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом. "Считаю необходимым на три месяца начиная с апреля установить выплату специалистам, которые непосредственно работают больным с коронавирусом. Для врачей работающих с больными – 80 тысяч в месяц, для медсестер – 50 тысяч, младшего персонала – 25 тысяч, врачей скорой помощи – 50 тысяч", – сказал Путин.Новость дополняется.