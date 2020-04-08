Вылет чартерного спецрейса для вывоза граждан Италии из России состоится 9 апреля, его выполнит итальянская авиакомпания Neos.

Вылет чартерного спецрейса для вывоза граждан Италии из России состоится 9 апреля, его выполнит итальянская авиакомпания Neos.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в итальянском посольстве в Москве.Отмечается, что 9 апреля в 19.20 самолет вылетит из московского аэропорта Шереметьево в Рим. Предполагается, что по пути борт сделает посадку в петербургском аэропорту Пулково и в 23.05 приземлится на Апеннинах.