08.04.2020

2020-04-08 15:40:04

Андрей Боголюбский построил первый на Руси Успенский собор

8 апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил во Владимире Успенский собор.

Стоящий высоко над рекой Клязьмой владимирский Успенский собор, на протяжении веков был главным храмом Руси. Именно с него пошла традиция посвящать кафедральный городской собор Успению Богородицы. До того – в Киеве и Новгороде, например – главные храмы посвящались святой Софии, по примеру собора в Константинополе.

Во Владимире венчали на царство Великих князей владимирских, среди которых был Александр Невский. А потом и других владык Руси, даже и тогда, когда столица уже была перенесена в Москву. Именно по образу и подобию владимирского собора был построен Успенский собор в московском Кремле. Зодчий Аристотель Фиорованти специально был командирован во Владимир, чтобы проникнуться духом первоисточника.

Храм в 1158 году основал владимирский князь Андрей Боголюбский, это при нем город расцвел в полную силу и в нем были построены мировые шедевры архитектуры – Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, храм Покрова на Нерли. Даже купола на Успенском соборе – особые, в форме шлемов – символов крепкой великокняжеской власти и военного могущества. Центральная глава храма, увенчанная золочёным шлемом, вознеслась ввысь на 33 метра, превзойдя по высоте Собор святой Софии в Киеве.

Строительство собора было делом международного значения: летопись зафиксировала, что князь «привёл мастеров из всех земель». Ювелиры, иконописцы и золотильщики были приглашены из Киева, Галича и Греции. Глава Священной Римской империи (включавшей в себя Германию и чать Италии) Фридрих I Барбаросса, состоявший в дружбе с Андреем Боголюбским, прислал во Владимир немецких мастеров. Здание построили в классическом для того времени романском (римском) стиле из дорогостоящего белого известняка. До последнего камня он весь привезен на плотах по Клязьме из нынешнего Южного Бутово, вошедшего в наше время в черту Москвы.

Для восприятия этого памятника важно постараться не смотреть на его высокую колокольню. Оставить ее вне поля зрения, несмотря на то, что она, по сути, буквально загораживает сам собор со стороны стоянки для туристических автобусов. Дело в том, что четырёхъярусная 36-метровая колокольня построена взамен разрушенной ударом молнии колокольни только в 19 веке. И сугубо для практических нужд – чтобы было куда вешать колокола. Автором проекта считается владимирский губернский архитектор Алексей Никитич Вершинский. С архитектурной точки зрения эта колокольня абсолютно банальна и не представляет никакого интереса. Поэтому собором лучше любоваться с противоположной стороны.

Даже со строительно-технической точки зрения это удивительное сооружение. Андреем Боголюбским храм был возведен одноглавым, но сегодня глав пять – как будто бы так было всегда. Дело в том, что собор сильно пострадал в 1185 году от большого городского пожара. И в 1185-1189 годах при Великом князе Всеволоде Большое Гнездо был обнесен высокими галереями на углах которых были поставлены четыре малые позолоченные главы. Для связи галерей с помещением старого храма, стены его были прорезаны большими и малыми арочными проемами и заново построена алтарная часть.

Снаружи Успенский собор торжественно и в то же время строго украшен искусной резьбой по камню. Фасады декорировали сложными пилястрами с коринфскими капителями, а по горизонтали расчленили на два яруса арочным фризом.

7 февраля 1238 года при штурме Владимира ордой хана Батыя, в соборе укрылась княжеская семья с небольшой дружиной, и тогда враги обложили храм бревнами и сожгли. В том же веке кочевники-завоеватели подвергли собор второму разграблению.

Владимирцы возродили храм, в 1252 году здесь на престол был посажен благоверный великий князь Александр Невский. В 1299 году митрополит Киевский святитель Максим перенес во Владимирский собор свою резиденцию, получив утверждение в видении от Самой Пресвятой Девы.

Только в 1325 году митрополит Всея Руси, святитель Петр, переселился из Владимира в Москву. В 1395 году туда была перенесена самая чтимая русская святыня – чудотворная Владимирская икона Божией Матери. С 1428 года возведение на великокняжеский престол стало совершаться в Москве.