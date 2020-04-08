На 8 лет лишения свободы по делу о взятках заочно осужден экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Вердикт вынес трибунал Верховного суда после двухчасового заседания. Аналогичный приговор был вынесен и бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу. Они признаны виновными в коррупции. Кроме тюремного срока экс-политики лишены права заниматься политической деятельностью на четверть века каждый.

На 8 лет лишения свободы по делу о взятках заочно осужден экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Вердикт вынес трибунал Верховного суда после двухчасового заседания. Аналогичный приговор был вынесен и бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу. Они признаны виновными в коррупции. Кроме тюремного срока экс-политики лишены права заниматься политической деятельностью на четверть века каждый.Это решение суда первой инстанции, сообщает РИА Новости. Впрочем, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа якобы запросил политического убежища в Бельгии, где живет вместе с семьей.Информацию о политическом убежище Корреа опровергает. Он считает обвинения в свой адрес политическим шоу и уверен, что обвинения не помещают ему продолжить свою политическую деятельность в Эквадоре. Вернуться в Кито Корреа собирается в ноябре или декабре 2020 года. Он хочет зарегистрироваться кандидатом в вице-президенты или в члены Национальной ассамблеи накануне эквадорских выборов в 2021 году.