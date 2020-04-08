Прикроватные тесты, которые смогут определять антитела к коронавирусу, будут готовы к концу текущей недели. Об этом рассказала России 24 руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

"Прикроватные" тесты, которые смогут определять антитела к коронавирусу, будут готовы к концу текущей недели. Об этом рассказала "России 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.Будут готовы тесты сразу нескольких типов. Они основаны на иммуноферментном анализе, определяют антитела, которые возникают к концу первой недели с момента заболевания коронавирусом человека. Тест покажет, перенес ли организм инфекцию, была ли у него встреча с антигеном.Вероника Скворцова также рассказала, что параллельно ФМБА разработало чипы, которые будут демонстрировать в пятницу, 10 апреля, на производстве в Одинцово. Они представляют собой маленький ридер-аппаратик, способный за 15-20 минут доказать наличие вируса.Ранее Вероника Скворцова рассказала, когда примерно стоит ожидать пика и спада заболевания.