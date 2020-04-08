У депутата Московской городской думы Михаила Тимонова после повторной проверки тест на наличие коронавируса нового типа оказался положительным. Об этом Тимонов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

У депутата Московской городской думы Михаила Тимонова после повторной проверки тест на наличие коронавируса нового типа оказался положительным. Об этом Тимонов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 7 апреля.Депутат написал, что ему позвонили из клинике "Медси" и сказали, что при повторной проверке теста, сданного во вторник, результат положительный.Тимонов добавил, что чувствует себя бодро, повышенной температуры у него нет.Ранее председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что у всех депутатов Мосгордумы, которые присутствовали на внеочередном пленарном заседании 1 апреля, результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными. Затем депутаты Евгений Ступин и Людмила Стебенкова, присутствовавшие на заседании, сообщили СМИ, что у них подтвержден коронавирус.На 7 апреля в России зафиксировано 7 497 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, скончались 58 человек, выздоровели 494 человека. Большая часть случаев заражения приходится на Москву – 5 181. Информацию о ситуации с коронавирусом в стране можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.