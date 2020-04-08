Полицейские напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии может привести к тяжелым последствиям.

4 апреля 2020 года на улице К.Маркса города Ковров сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «ВАЗ 2115» под управлением 31-летнего местного жителя. Инспекторы заподозрили, что водитель не трезв. Тот факт, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, был подтвержден посредством использования технического средства измерения и врачом-наркологом. Также выяснилось, что гражданин уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение Правил дорожного движения.В этот же день 46-летний ковровчанин, будучи подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля. На улице Строителей он совершил дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции визуально определили у водителя признаки опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.Аналогичный факт был выявлен сотрудниками ДПС в Коврове и 1 апреля. 36-летний ковровчанин, привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, также отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.По данным фактам отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Напоминаем, что водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. Повторным нарушение считается в том случае, если с момента истечения предыдущего наказания прошло не более года.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.