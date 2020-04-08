За минувшие сутки еще пять человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Общее число умерших достигло 63, сообщает . Двое ушли из жизни в Московской области. Еще по одному ..

За минувшие сутки еще пять человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Общее число умерших достигло 63, сообщает .Двое ушли из жизни в Московской области. Еще по одному человеку погибли в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. В общей сложности самое больше число зараженных и погибших наблюдается в столичном регионе.7 Апр 2020 в 8:06 PDT