Организаторы этапа Гран-при Канады приняли решение перенести гонку на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт Формулы-1.

Организаторы этапа Гран-при Канады приняли решение перенести гонку на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт "Формулы-1".Гран-при Канады должен был стартовать 12 июня в Монреале и завершиться 14 июня. Новые сроки проведения этапа станут известны позднее. Сообщается, что заранее купленные билеты останутся действительными.Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены этапы "Формулы-1" в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Монако.