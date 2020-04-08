08.04.2020

2020-04-08 15:40:03

Глава администрации Судогодского района призвал объединиться и начать работать в условиях новых вызовов

Глава администрации Судогодского района Александр Смирнов вновь обратился к землякам. По его словам, остановка работы различных предприятий и организаций может привести к разрушению экономики района. И призывает пересмотреть свой подход к сложившейся ситуации и начать работать со строгим соблюдением санитарных требований и требований самоизоляции.



Александр Смирнов считает необходимым ходатайствовать перед Правительством РФ о необходимости реализации мер поддержки бизнеса.



Всем судогодцам глава администрации рекомендует особенно осмысленно подойти этой весной к планированию работ на своих огородах, дачах. Традиция, которая россиян выручала не раз – ведение натурального хозяйства, сможет стать хорошим подспорьем в грядущий, возможно трудный зимний период, считает он. «Весенний день год кормит так» - гласит народная пословица. Важно этот весенний день не проспать.







Обращение Главы администрации Судогодского района, руководителя местного отделения партии "Единая Россия" Александра Смирнова:

"Уважаемые судогодцы!

Ситуация в стране и в мире складывается архисложная! И полагаю, что эпидемия - это не самое страшное что нас ждет. Эпидемия пройдет, мы, конечно, её победим, а вот ее серьёзные экономические последствия заставят «чихать и кашлять» всю экономику последующее 2-3 года.

Благодарю руководителей, публично давших в рамках работы местной судогодской группы «#МЫВМЕСТЕ», созданной в Вайбере, посыл к отрезвлению от созерцания лишь видимой верхушки айсберга и осмыслению грядущих проблем. Посыл в следующем: то, что на поверхности- это «цветочки», пора окунуться вглубь ситуации. Там, «под водой», проблемы необозримо масштабнее - предвестье всеобщего коллапса. Если не предпринять упреждающие действия -он неминуем.

Нам необходимо пересмотреть прежде всего свой подход к ситуации. Возникла новая система координат. Это надо понять и молниеносно отреагировать, выстраивая существование своего предприятия и быта в условиях новых вызовов.

Дальнейшая остановка объектов экономики, заметьте, не только производства, но и торговли и сферы услуг, может привести к разрушению начавшей работать, более или менее стабильно, экономики района, как, впрочем, и всей страны. Необходимо начинать работать! Но начинать со строжайшим соблюдением санитарных требований и требований самоизоляции. При организации труда избегать скопления работников, обеспечивать посменное разделение при работе больших коллективов, ограничить не связанное с трудовой функцией перемещение работников по объектам.

В быту - отказаться от всех перемещений и контактов, не связанных с обеспечением своей жизнедеятельности. Все это для того, чтобы уменьшить риски заражения.

Полагаю необходимым для организации работы предприятия, бизнеса в новых условиях как минимум начать следовать ниже следующим моментам.

1. Провести оптимизацию затрат - «сэкономил - значит заработал!»;

2. Постоянно вести поиск новых форм работы- «полезно все, что позволяет выходить хотя бы в ноль»;

3.Важна ответственность перед партнерами – «хочешь, чтобы рассчитывались с тобой - рассчитывайся сам!»

4. Иди к покупателю - «сено к лошади не ходит!» (учитывая ситуацию);

5. Воспользуйся любой помощью государства – «бери все что дают! (изучай, подстраивайся, "отщипывай"!);

6. Нужно быть вместе –«один в поле не воин!»;

7. Максимально соблюдай установленные эпидограничения - «получивший пулю в грудь, до вражеского окопа не добежит!»

В целях защиты интересов участников экономического пространства необходимо сформировать предложения, которые могут помочь нивелировать последствия приостановки значительного числа производств и иных объектов экономики в условиях ограничений, связанных противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Полагаю, правильным ходатайствовать перед Правительством РФ о необходимости реализации нижеследующих мер:

1.Принятие решения о возможности переноса, по инициативе заемщика (лизингополучателя), сроков погашения основного обязательства по кредитам (лизинговым платежам), для всех категорий потребителей, без ограничения суммы финансового обязательства, на срок 1 год, с сохранением обязательств оплаты процентов.

2. Введение моратория на повышение процентных ставок, по всем действующим кредитным и лизинговым договорам, на срок до 3-х лет.

3. Принятие решения о возмещении (компенсации) предприятиям и индивидуальным предпринимателям расходов, понесенных ими на выплату заработной платы работникам в условиях установленного Указами Президента РФ нерабочего оплачиваемого периода, из расчета не менее одного МРОТ в месяц, в течении всего такого периода.

4. Принятие решения о предоставлении кредитов на мероприятия по сохранению деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, в условиях ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, под 4 % на срок до 3 –х лет, с возмещением разницы расходов на такое кредитование кредитным организациям за счет средств государственного бюджета.

5. Рекомендование государственным органам и органам местного самоуправления, в зоне ответственности, принятие решений о возмещении предприятиям, выполняющим в соответствии с действующими государственными и муниципальным контрактами, функции пассажироперевозчиков, а также муниципальным предприятиям, работающим с убытками в условиях ограничений, связанных с введением мер направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, в целях обеспечения их бесперебойной работы,фактически понесённых расходов на выполнение, по сути, социальной функции.

Уважаемые руководители, не стоит уповать исключительно на меры поддержки, ожидаемые сегодня всеми от правительств страны и субъектов РФ. Государственный механизм, учитывая масштабы страны, крайне неповоротлив, а учесть все особенности нашей страны, для формирования единого подхода в предоставлении мер поддержки, практически невозможно.

Учитывая данное обстоятельство на госмеры надеемся, но и сами не плошаем!

Рекомендую всем судогодцам особенно осмысленно подойти этой весной к планированию работ на своих огородах, дачах и с/х участках. Уже сегодня задуматься о возможной непростой ситуации, могущей сложиться к началу зимы. Однозначно традиция, которая россиян выручала не раз – ведение натурального хозяйства, сможет стать хорошим подспорьем в грядущий, возможно трудный зимний период. «Весенний день год кормит так» - гласит народная пословица. Важно этот весенний день не проспать.

Уважаемых сельхозпроизводителей нашего района прошу рассмотреть возможность увеличения посадочных площадей для овощных культур традиционного выращиваемых в районе: картофель, капуста, морковь, свекла и др. Продуктовый запас - это продовольственная безопасность района!

Всем предпринимателям и руководителям предприятий рекомендую продумать возможность организации разнонаправленных внутрирайонных связей, для поиска возможного потребителя своей продукции. При заключении сделок и выходе на договоренности прошу идти друг другу на уступки, учитывая сложность обстановки.

В этом случае как по Ленину: «Лучше меньше, да лучше!»

Прошу вас, уважаемые руководители, предприниматели, также направлять мне свои предложения по этому вопросу для формирования единой позиции с целью ретрансляции её высшему руководству.

С уважением, Глава администрации Судогодского района, руководителя местного отделения партии "Единая Россия" Александр Смирнов".

