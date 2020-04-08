Дерзкое ограбление в Челябинске. Среди бела дня преступник в медицинской маске напал на женщину, передает ГТРК Южный Урал. ЧП произошло возле подъезда одного из многоэтажных домов. Момент преступления зафиксировала установленная в домофоне видеокамера.

Дерзкое ограбление в Челябинске. Среди бела дня преступник в медицинской маске напал на женщину, передает ГТРК "Южный Урал".ЧП произошло возле подъезда одного из многоэтажных домов. Момент преступления зафиксировала установленная в домофоне видеокамера. Все случилось за несколько секунд. На кадрах видно, как неизвестный человек в медицинской маске подбегает к жительнице Челябинска и выхватывает сумки. Рывок был настолько резким, что женщина упала на асфальт. Еще одно мгновение — и добыча уже в руках налетчика.Женщина звала на помощь, но злоумышленник скрылся настолько быстро, что очевидцы не смогли его задержать. Теперь поиском грабителя займутся полицейские.