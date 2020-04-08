Солистка балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко стала жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у Анастасии Лименько крупную сумму. По ..

Солистка балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко стала жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у Анастасии Лименько крупную сумму.По предварительной версии, неизвестный позвонил балерине и представился сотрудником банка. Обманным путем он узнал реквизиты ее карты и списал со счета 250 тысяч рублей. Правоохранители проводят проверку, сообщает со ссылкой на ТАСС.