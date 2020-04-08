Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила некоторые продукты, способные выделять токсичные вещества при разогреве в микроволновой печи. При этом они теряют полезные свойства, сообщает В ..

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила некоторые продукты, способные выделять токсичные вещества при разогреве в микроволновой печи. При этом они теряют полезные свойства, сообщаетВ частности, в микроволновке нельзя греть еду с нерафинированным маслом, поскольку оно превращается в канцерогенное вещество и повышает риск развития рака. Также не стоит применять ее для разогрева салатов с овощами, поскольку они могут содержать нитраты. Излучение превратит их в опасный нитрозамин. Еще опаснее ставить в СВЧ-печь газированные напитки, в которых может образоваться формальдегид.