Китай впервые в истории обошел США и стал лидером по количеству международных патентных заявок

Китай впервые в истории стал лидером по количеству международных патентных заявок, поданных во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). По итогам 2019 года китайцы обратились в ведомство 58 990 раз, в то время как американцы, удерживавшие первую на строчку на протяжении более 40 лет, - 57 840 раз.Начиная с 1978-го, когда в силу вступил международный Договор о патентной кооперации (PCT), США ежегодно опережали любое другое государтво по уровню инноваций. Однако за последние 20 лет число обращений от Китая выросло в 200 раз. Главным патентным заявителем - уже третий год кряду - стала компания Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования.Считается, что количество регистраций прав на интеллектуальную собственность может отражать инновационность, экономическую мощь государства и его промышленного ноу-хау. В 2019 году более половины патентных заявок - 52,4% - пришлось на Азию. Третье место получила Япония, четвертую и пятую строчки - Германия и Южная Корея соответственно."Cтремительный выход Китая на лидирующие позиции по числу поданных по линии ВОИС международных патентных заявок является одним из проявлений долгосрочного сдвига траектории инноваций в сторону Востока: на сегодняшний день на заявителей из Азии приходится более половины всех заявок по линии РСТ, - сказал глава ВОИС Фрэнсис Гарри. - В 1999 г. ВОИС получила 276 заявок из Китая. К 2019 г. их число увеличилось до 58 990, т.е. всего за двадцать лет данный показатель вырос в 200 раз".В 2019-м количество обращений в ВОИС российских представителей выросло на 15,6%. От России было подано 1 218 заявок - больше, чем от Сингапура, Норвегии, Бразилии и Ирландии.