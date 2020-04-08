Приостановка рейсов круизного лайнера Князь Владимир продлена до 7 июня. Такое решение принято из-за продления в Краснодарском крае ограничительных мер в связи с угрозой распространения COVID-19.

Приостановка рейсов круизного лайнера "Князь Владимир" продлена до 7 июня. Такое решение принято из-за продления в Краснодарском крае ограничительных мер в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на страницу компании "Черноморские круизы" в "Инстаграме".Всем, кто уже приобрел путевки на отмененные рейсы, будут предложены компенсации. Туристы могут или аннулировать бронь (при этом будет возвращена полная стоимость билета), или перенести дату круиза на любую доступную в 2020 году.