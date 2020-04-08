Брянск стал в эти дни одним из самых ярких и печальных примеров того, к чему приводит пренебрежение карантинными мерами. Более ста прихожан местной протестантской церкви заразились коронавирусом от человека, который решил, что карантин не препятствие для участия в богослужениях. И это только те, у кого уже подтвержден диагноз. Общее же число заболевших может оказаться в несколько раз больше.

Брянск стал в эти дни одним из самых ярких и печальных примеров того, к чему приводит пренебрежение карантинными мерами. Более ста прихожан местной протестантской церкви заразились коронавирусом от человека, который решил, что карантин — не препятствие для участия в богослужениях. И это только те, у кого уже подтвержден диагноз. Общее же число заболевших может оказаться в несколько раз больше. В Пензе тем временем жителей изолируют целыми подъездами, пытаясь предупредить распространение болезни.Это не проповедь, а покаяние — пастор протестантской церкви болен COVID-19. Больна и его паства, и те, кто с ними был в контакте. У ста человек диагноз подтвержден. Реальная цифра может быть втрое больше."Простите меня, простите нас, простите членов нашей церкви", — говорит пастор Михаил Бирюков.Коронавирус на воскресную службу принес Евгений Козлов, которого заразила его мать, в середине марта вернувшаяся из Испании. Ее в Шереметьеве предупреждали: две недели провести на карантине, но режим изоляции был нарушен.После проповеди пастор позвал друзей в баню. Кроме своих, брянских, были протестанты из Калуги и Смоленска. За время, проведенное в парилке, коронавирус не испарился, а прочно укоренился в организме единоверцев.Протестанты занимались благотворительностью. По выходным бесплатными обедами кормили бездомных. Теперь это социальное служение обретает новый смысл — из рук в руки могли передать не только горячий суп, но и вирус.Церковь "Пробуждение" закрыта на карантин, а прихожане в изолированных боксах инфекционного отделения. Большинству из них от пятидесяти и старше, с багажом хронических болезней, но в тяжелом состоянии пациентов нет."Когда мы узнали, что на служении были люди из других районов области, было принято мной решение о полной самоизоляции Брянской области, чтобы не допустить распространения инфекции по территории", — рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.В отношении Козловых полицейские возбудили уголовное дело — заражение двух и более лиц. По этой статье грозит до семи лет лишения свободы. Евгений уже завтра вернется домой — последний тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Его мать, которой 73 года, тоже справилась с болезнью без осложнений. Но сложности теперь у других.Дом, где проживают Козловы, на карантин закрывать не стали. В Пензе в подобных случаях поступают радикально: сигнальная лента на входе, предупреждающие таблички с надписью "Из дома выходить нельзя". Если в доме заболевший, закрывают весь подъезд.В Пензе 51 заболевший коронавирусом. Только за сегодня 19 подтвержденных случаев. Область входит в десятку российских регионов с высоким показателем заболеваемости COVID-19, поэтому власти вводят столь радикальные меры — изолируют многоэтажные дома.Местная жительница Вера Паршина понимает: надо так надо. Но понимают это далеко не все. Две девушки из карантинного подъезда решили сбежать — им стало скучно дома. Когда полиция остановила их, беглянкам почему-то стало смешно.Нарушителя, в лучшем случае, ждет штраф, в худшем — тюрьма. Но бояться надо не наказания, а последствий, к которым может привести пренебрежение карантином. Каждый носитель вируса заражает как минимум трех человек, а каждый четвертый даже не знает, что заражен.