Жертвами коронавируса COVID-19 в США за последние сутки стали 1736 человек. Это стало рекордным показателем за последние 4 дня, сообщает Прежде самое большое количество погибших было ..

Жертвами коронавируса COVID-19 в США за последние сутки стали 1736 человек. Это стало рекордным показателем за последние 4 дня, сообщаетПрежде самое большое количество погибших было зафиксировано 4 апреля – тогда скончались 1344 человека. В общей сложности, из-за инфекции ушли из жизни 12722 жителя Соединенных Штатов. Наибольшее количество жертв приходится на Нью-Йорк, где погибли свыше четырех тысяч людей.