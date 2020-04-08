Мужчина, ударив потерпевшую по голове, похитил сумку с имуществом.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья.В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре прошлого года в ночное время ковровчанин на улице ударил женщину несколько раз по голове, после чего сорвал с плеча сумку и с места преступления с похищенным скрылся. В сумке находились документы, банковские карты, деньги. Потерпевшая о произошедшем сообщила в полицию.Сотрудники патрульно-постовой службы, объезжая близлежащую территорию, по приметам задержали подозреваемого в совершении преступления. Мужчина указал место, где выбросил документы и сумку. Похищенное было изъято. В ходе следствия материальный ущерб был возмещен потерпевшей полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.