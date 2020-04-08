Экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил о том, что после снятия карантина жизнь американцев кардинально изменится: им придется тщательнее следить за состоянием здоровья и быть готовыми к самоизоляции при первых признаках тревоги.

Администрация Трампа уже готовится снять ограничения, связанные с борьбой коронавируса и вернуть к жизни предприятия и компании. Однако, как отметил экономический советник президента США Ларри Кудлоу, несмотря на отмену жестких мер, жизнь американцев кардинально изменится.“Мы знаем, что все будет иначе”, — заявил Кудлоу в интервью Politico, — “Это станет новой особенностью американской жизни. И я не знаю, как быстро это начнется, но это будет очень, очень важно, потому что мы хотим предотвратить любые возможности повторения вспышки”.Кудлоу пояснил, что даже после возвращения на заводы и в офисы американцы должны будут пристально следить за своим самочувствием. Они будут регулярно проходить медицинские осмотры, у них будут периодически измерять температуру. И при первых же признаках недомогания отправлять домой.Пока, правда, неясно, когда же Вашингтон объявит о снятии режима чрезвычайной ситуации, ведь некоторые штаты еще только приближаются к критическому порогу. Американский минздрав предупредил граждан о том, что ближайшая неделя будет одной из самых тяжелых. Однако чуть позже добавил, что есть и повод для оптимизма: в перспективе все предпринятые усилия по сдерживанию распространения COVID-19 должны дать положительные результаты.Кудлоу отметил, что решение об “открытии экономики” будут, в первую очередь, принимать медики. Он добавил, что по-прежнему считает, что “в ближайшие четыре-восемь недель мы сможем вновь открыть экономику”.