На должность начальника МО МВД России «Гусь-Хрустальный» назначен подполковник полиции Денис Николаевич Левин.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин представил личному составу нового начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковника полиции Дениса Николаевича Левина.Представляя нового начальника, Павел Алексахин отметил, что в органах внутренних дел Денис Левин служит с 2004 года. Начинал свою службу в должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД округа Александров, в последнее время работал в должности заместителя начальника ОМВД России по Александровскому району - начальника полиции. Окончил Московский университет МВД России. За время служебной деятельности зарекомендовал себя с положительной стороны. За высокие достижения неоднократно поощрялся ведомственными наградами.В ответном слове начальник межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник полиции Денис Левин поблагодарил руководство регионального УМВД за оказанное доверие и отметил, что будет принципиально и требовательно относиться к работе сотрудников, соблюдать законность и решать поставленные задачи в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.