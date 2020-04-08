Знаменитая российская врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, эффективность которых против коронавируса COVID-19 была доказана в ходе клинических опытов. По словам ..

Знаменитая российская врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, эффективность которых против коронавируса COVID-19 была доказана в ходе клинических опытов. По словам эксперта, к ним относится Гидроксихлорохин и Азитромицин, сообщаетМалышева отметила, что эти препараты принимаются совместно и позволяют снизить концентрацию вируса в организме. Также врачи используют Ремдесивир, который не позволяет коронавирусу размножаться внутри тела. Помимо них в борьбе с заражением помогает Тоцилизумаб, предотвращающий сильные воспаления. Однако все эти препараты применяют только в реанимации.7 Апр 2020 в 8:06 PDT