Международный олимпийский комитет назвал новый срок окончания квалификационного периода к Олимпийским играм в Токио, которые были перенесены на один год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Международный олимпийский комитет назвал новый срок окончания квалификационного периода к Олимпийским играм в Токио, которые были перенесены на один год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.Теперь все отборочные соревнования на Олимпиаду 2021 года должны завершиться 29 июня 2021 года. При этом международные спортивные федерации сами вправе назначать сроки окончания квалификации, однако они не могут завершиться позже установленной даты.Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год. Соревнования в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.