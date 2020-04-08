Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает выпадение снега в Москве в ближайшие выходные. По словам метеоролога, вслед за потеплением в столичном регионе вновь ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает выпадение снега в Москве в ближайшие выходные. По словам метеоролога, вслед за потеплением в столичном регионе вновь будет холодать, сообщаетВильфанд отметил, что потепление достигнет своего пика в четверг, когда температура воздуха прогреется до более чем 15 градусов тепла. Однако уже к субботе столбики термометров опустятся до нуля градусов в ночное время суток, в результате чего могут выпасть осадки в виде снега. В таких "погодных качелях" москвичи живут уже около месяца.