В ходе обследования жилого помещения 38-летнего москвича на Ереванской улице полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с боеприпасами...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и Московской области при содействии сотрудников Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.В ходе обследования жилого помещения 38-летнего москвича на Ереванской улице полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. Согласно проведенному исследованию 48 патронов калибра 5,6 мм являются штатными боеприпасами к спортивному и нарезному охотничьему оружию.По данному факту дознанием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22