Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина отвлеклась, незаметно похитил деньги из кошелька...

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 22-летний приезжий, подозреваемый в краже денежных средств у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 88-летняя жительница столицы. Она рассказала, что к ней домой пришел неизвестный мужчина, который представился работником газовой службы. Он стал рассказывать пенсионерке о преимуществах новых газовых счетчиков. Пожилая женщина отказалась от предлагаемых услуг и проводила незнакомца к выходу. После его ухода она обнаружила, что из ее кошелька пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина отвлеклась, незаметно похитил деньги из кошелька, который лежал на столе в комнате. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Отделом дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93